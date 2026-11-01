„Още не съм отишъл да гласувам, защото много се разколебах след дебата между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Не знам дали и изобщо ще упражня правото си на глас”. Това заяви актьорът Асен Блатечки в ефира на „Изборът на България: Йотова срещу Гюров”.

Според него не се е провела добра предизборна кампания. „Нямаше сблъсък на позиции, а само нападки. За мен беше важно да разбера каква ще бъде посоката на България. Не се заяви категорично дали оставаме със Запада, или избираме другата страна”, посочи той.

Колко процента от българите избраха да гласуват на втория тур на президентския вот към 18:00 ч.?

Колкото до ниската избирателна активност - актьорът смята, че българите вече са изтощени от обещанията на политиците, които не се изпълняват. В Деня на народните будители Асен Блатечки призова управляващите да се погрижат за културата на България.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Дарина Методиева