„Единствената цел да запазим паметта е да запазим уроците, които се крият в нея“. Това заяви режисьорът Димитър Коцев - Шошо, син на големия български актьор Константин Коцев, коментирайки значението на историческата памет, отговорността на изкуството и бъдещето на България и Европа.

Коцев е сред номинираните за отличието „Будител на годината“ заради работата си, посветена на съхраняването на обществената памет. Неговите документални филми се връщат към болезнени страници от близкото ни минало, за да напомнят за уроците, които не бива да забравяме.

„В историята има непрестанни примери, от които, ако сме достатъчно умни и внимателни да се вгледаме в тях и да научим уроците им, няма да повтаряме грешките, допуснати в миналото“, твърди режисьорът.

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Той вярва, че всеки негов документален проект носи отделно послание. Филмът „Следеният човек“ е посветен на тоталитарната държава и Държавна сигурност. Основният урок от него е никога повече обществото да не допуска тайните служби да действат без контрол.

Друг негов проект – „16-а република. Предателството на БКП“, разказва за предложението на режима на Тодор Живков България да стане част от СССР. А „Последните концлагеристи от Белене“ отваря болезнена страница от историята, свързана с насилието на държавата над български граждани от турски произход.

Според Коцев тези събития, колкото и позорни да са, не трябва да бъдат забравяни. Напротив - обществото има нужда да говори за тях, за да не се повтарят никога повече.

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Димитър Коцев признава, че предпочита да гледа на бъдещето с надежда. Според него през последните 30-40 години България е извървяла изключително труден път към нормализиране на обществото. „Аз съм оптимист. Винаги съм бил оптимист“, категоричен е той.

Режисьорът прави сравнение между развитието на едно общество и пътя на отделния човек. Нито един от тях не се движи по права линия и без препятствия. Важното е как реагираме, когато се изправим пред трудностите. „Никой не върви по абсолютно права линия, без никакви препятствия“, отбелязва Коцев.

Целия разговор гледайте във видеото.