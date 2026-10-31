„Убеден съм, че българското разузнаване в сътрудничество с НАТО и Украйна има много ясна оценка какъв е дронът и кога е изстрелян”. Това коментира бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS по отношение на ударите по кораба CONTSHIP JET в българската икономическа зона на Черно море.

„Срещу България се води информационна война и такъв тип атаки с необявени източници служат за нейното разпалване. За мен няма съмнения, че българското разузнаване знае какъв е дронът, но това може да го обявят само премиерът и президентът. Това трябва да стане чрез натиск от парламента обаче”, категоричен е Шаламанов.

Припомняме, че 12 часа след ударите от три дрона корабът CONTSHIP JET потъна на около 16 морски мили от нос Калиакра. Сайтът Maritime.bg публикува кадри, за които се твърди, че са заснети от борда на атакувания контейнеровоз . Според изданието автентичността им е потвърдена от три независими източника. Вижда се как надводният дрон се движи успоредно на десния борд, след което завива рязко към кораба.

Шаламанов е категоричен, че ударът не е британски. Колкото до повече подробности около атаката, той каза: „Само мога да кажа, че Русия обяви България за неприятелска страна, а с Украйна имаме споразумение за сигурност. Проблемът ни е във вземането на решение и поемането на отговорност, а не във военните и разузнаването”.

Русия не признава нападенията, а оказва се, че властите не предприемат мерки да унищожават дронове, насочили се да атакуват търговски кораби. „Спира ги страхът от Русия, несъзнателното участие на информационната война на Русия срещу България и липсата на достатъчно познания как се действа в такива ситуации”, посочи бившият министър на отбраната за реакцията на управляващите у нас.

Тъй като напрежението в Черно море нараства, Шаламанов подчерта, че „много отдавна България трябваше да потърси консултации по член 4”. „Трябва да се приемат правилата за използване на сила и да бъдат подкрепени със съответните текстове от Международното право”, посочи той.

„България, Румъния и Украйна търпят огромни икономически загуби, затова трябва да поискаме операция от Европейския съюз. А без тясно сътрудничество с Украйна рисковете за страната ни са много големи”, заключи Велизар Шаламанов.

Целия разговор гледайте във видеото.