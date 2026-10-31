Седем вагона от товарна композиция, превозваща амониева селитра, са излезли от релсите в района на Локомотивния и вагонен завод в Русе. При произшествието част от превозвания товар е попаднала върху земята. Случаят е от 30 октомври.

При извършения оглед разследващите са установили два участъка с разсипано бяло вещество под формата на гранули. Общото му количество се оценява на приблизително 20 килограма.

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Снимка: Наталия Йорданова

От местата на разпиляването са взети проби както от веществото, така и от почвата около него. Те ще бъдат подложени на лабораторни изследвания.

На мястото на инцидента е изпратен екип от дежурната оперативна група, който е извършил необходимите действия за документиране на произшествието и установяване на обстоятелствата около дерайлирането. По случая е започнато досъдебно производство във Второ районно управление на полицията в Русе. Причините за инцидента предстои да бъдат изяснени.

Редактор: Цветина Петкова