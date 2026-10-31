Как древните гети изграждат една от най-внушителните столици на Балканите, защо вярват, че смъртта не е краят, и какво разкриват археологическите находки край Исперих? Отговорите - във втората част на „Шифърът на траките“.

На финала на деня за размисъл идва моментът за дългоочакваното продължение на историята за столицата на царството на гетите. Древните гръцки автори я наричат Хелис, а траките – Градът на вълците. Новият епизод на „Шифърът на траките“ отвежда зрителите край днешния Исперих, където преди повече от две хилядолетия е процъфтявал един от най-впечатляващите центрове на тракийската цивилизация.

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Заобиколена от отвесни скали и високи хълмове, естествено защитената котловина предоставяла на гетите подходящо място за изграждането на тяхната столица. Хелис бил укрепен с двойна каменна стена, достигаща девет метра височина, а царската резиденция свидетелствала за богатството и могъществото на местните владетели.

Смята се, че градът вероятно е основан от цар Дромихет – владетеля, който успява да победи Лизимах, един от наследниците на Александър Македонски.

Столицата, която разкрива могъществото на гетите

Макар да били част от многобройните тракийски племена на Балканите, гетите успели да изградят силен политически и стопански център. Археологическите проучвания в района на Исперих разкриват следи от развит градски живот, търговски контакти и влияние от други древни култури.

Археологът Християн Узунов от Историческия музей в Исперих разказва за открит надпис край южната порта на Хелис, както и за каменни архитектурни елементи, които дават сведения за облика на древния град. Сред интересните находки са изображенията на букраний – глава на бик, свързвана със символиката на мъжкото начало. Специалистът разглежда и влиянието на македонската династия върху културата на гетите.

Преди около 2400 години водните пътища също имали важно значение за развитието на столицата. Според представените в предаването данни реката край Хелис била значително по-пълноводна и осигурявала връзка с Дунав.

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Гетите разполагали с пристанище, през което пристигали стоки от древногръцките градове. Узунов обяснява как археологическите находки помагат да бъде възстановена картината на търговския обмен и ролята на Хелис като икономически център.

Свещари - мястото, където владетелят се превръща в божество

Един от най-ярките паметници на гетската цивилизация е царската гробница край Свещари. Нейната архитектура и украса свидетелстват за сложните религиозни представи на древното общество.

Заместник-директорът на Историческия музей в Исперих Мария Николаева разказва за символите, изобразени в гробницата, и за представата за преминаването на владетеля от земния свят към божественото измерение.

Особено внимание е отделено на детайлите в изображенията и тяхното тълкуване в контекста на сведенията, оставени от древните хронисти. Археологът Християн Узунов разглежда и различните строителни периоди, установени при проучванията, както и връзката между древните обекти в района, включително местността Демир Баба теке.

Войни, съюзи и сблъсъци с най-могъщите владетели на древността

Гетите оставят следа не само със своите градове и религиозни обичаи, но и с военното си майсторство. Те участват в конфликти и съюзи, които определят политическата история на Балканите.

Още Филип II Македонски, бащата на Александър Велики, привлича гетите като съюзници по време на военните си действия на север. Тракийските бойци са известни с уменията си, а сведенията за участието им във военни кампании достигат и до епохата на персийския цар Дарий I.

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В предаването археолозите разглеждат отношенията между гетите и скитите, както и трудностите при възстановяването на историята на древните народи. Мария Николаева обръща внимание на различните теории за произхода и контактите между тези общности, като подчертава необходимостта сведенията да се разглеждат в историческия им контекст.

Залмоксис и вярата, че смъртта не е краят

Една от най-загадъчните особености на гетската култура е представата за безсмъртието. Според древните сведения именно тази вяра обяснява необикновената смелост на гетските воини, които не възприемали смъртта като окончателен край на човешкото съществуване.

В центъра на религиозните им представи стои Залмоксис – фигура, около която се преплитат история, митология и духовни вярвания.

Мария Николаева разказва за преданията, свързани със Залмоксис, неговия човешки образ и учението за безсмъртието. Тя разглежда и описания от древните автори ритуал за изпращане на пратеник към божеството, както и въпросите кога и доколко дълго е съществувала тази практика.

Християн Узунов допълва темата с анализ на религиозния свят на гетите и приликите с вярванията на останалите тракийски племена. Особено място заема въпросът доколко определени ритуали и представи са били достъпни за цялото общество или предимно за неговия елит.

От Буребиста до сблъсъка с Рим

В периода на най-голямото си могъщество гетската държава обхваща обширни земи, включващи части от днешна Североизточна България, Източна Румъния и Западна Украйна.

Сред най-значимите владетели, свързвани с историята на гетите, е Буребиста. Неговото влияние достига отвъд границите на собствената му държава и го превръща във фактор в политическите конфликти на древния свят. Мария Николаева проследява сведенията за владетелите на гетите, тяхното разширяване на юг и отношенията им с Рим. Специално внимание е отделено на опита на Буребиста да се намеси в противопоставянето между Гай Юлий Цезар и Гней Помпей.

Разказът достига и до римското настъпление на Балканите. В този исторически контекст е представена фигурата на Марк Лициний Крас – един от най-богатите и влиятелни мъже в Рим, участвал заедно с Цезар и Помпей в Първия триумвират.

Богатството му се оценява на около 200 милиона сестерции, като съвременните опити за преизчисляване на тази сума дават различни резултати – от над един милиард до няколко милиарда долара.

Между научните открития и митовете за траките

Въпреки десетилетията археологически изследвания историята на траките продължава да поражда множество въпроси. Ограниченият брой писмени извори създава условия както за нови научни хипотези, така и за разпространението на недоказани твърдения.

Християн Узунов и Мария Николаева коментират популярните теории за древните траки и обясняват защо археологическите доказателства са решаващи при възстановяването на миналото. Сред обсъжданите въпроси е и една любопитна хипотеза – дали разположението на тракийските гробници е свързано с наблюдения на звездното небе.

Узунов представя теорията, според която древните строители може да са съобразявали разположението на погребалните съоръжения с небесни обекти. Подобна връзка обаче остава предмет на научни дискусии, а не окончателно доказан факт.

Независимо от неразгаданите въпроси, археологическото наследство край Исперих разкрива цивилизация със сложна обществена организация, впечатляващи строителни умения и богата духовна култура.

Какво още крие Хелис, как гетите са разбирали безсмъртието и възможно ли е древните им паметници да пазят знания, които тепърва предстои да бъдат разчетени? Отговорите - в новия епизод на „Шифърът на траките“.