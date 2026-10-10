В Североизточна България край днешния град Исперих се намират останките от столицата на гетите. Това са група тракийски племена, чиито владения се разпростират на огромна територия в границите на три съвременни държави. Гетите издигат каменен град преди 2400 години, който наричат Даусдава – градът на вълците. Именно тук е открита и една от най-изящните гробници на един от великите царе на гетите. Дромихет успял да победи на бойното поле не кого да е, а наследникът на Александър Македонски. А столицата му в древногръцките извори се нарича Хелис.

700 години преди Христа в земите на юг от Дунав се разпростират владенията на гетите – група тракийски племена, за първи път споменати от Херодот. Те са били изключителни войни, които не се прекланяли пред никого. А успехите на бойното поле можели да се обяснят и с непоколебимата им вяра в безсмъртието.

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Когато елините започват да изграждат своите колонии на Черно море, те се сблъскват с гетите, но бързо осъзнават, че е по-добре да търгуват с траките, отколкото да воюват с тях. Знак за могъществото на траките са непревзимаемите крепости, които изграждат в обширните си владения. А столицата на гетите, Хелис, вероятно се намира в близост до днешния Исперих. Тук се разкриват откриват останките на древен град, разказва археологът към Историческия музей в града Християн Узунов.

Преди 2400 години преминаващата в котловината река е била изключително пълноводна. Отвесните скали са създавали естествена защита на гетите и това вероятно ги е накарало да издигнат столицата си тук, смята заместник-директорът на музея в Исперих Мария Николаева.

Румънските историци оспорват теорията, че Хелис се намира тук и твърдят, че столицата на гетите е на север от Дунав. В Румъния има дори теория, че гетите и даките всъщност са един и същи народ – теза, която се отрича от българските траколози.

През 513 година преди Христа на Балканите се появява могъщ завоевател. Персийският цар Дарий Първи поема на поход срещу скитите. Завладява една след друга черноморските колонии на древните гърци и стига до царството на гетите. Сблъсъкът между персите и гетите е жесток. Дарий е свикнал да постига лесни победи, но този път е удивен от бойните умения на своите противници. Според Херодот гетите са били победени. Но не е изключено те просто да са станали съюзници на персите.

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Военната сила на гетите ги прави желани съюзници, без които победата на бойното поле не би била толкова сигурна. Когато Филип II започва военната експанзия на Балканите се обръща към царят на гетите Котела.

Богатството и разцветът на гетите по време на управлението на Котела си личи и от откритото златно съкровище тук. Гробницата на Котела също се намира тук, но от силно земетресение се е срутила. Но в положеното дървено сандъче археолозите откриват изключително фино изработени златни украшения. Уникален пръстен с изображение на Ерос, диадема с изображения на фантастични създания с лъвско тяло и женски глави и бюст, които водят шествие от лъвове и пантери. Има и комплект от над 200 апликации към конска сбруя – начелник на кон, кръгли апликации с глава на Атина, други с растителни мотиви и с женски глави.

Царската гробница от Свещари всъщност е още едно доказателство за това, че именно тук е столицата на гетите Хелис.

Цялата история чуйте във видеото.

Очаквайте продължение.