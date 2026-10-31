„По-високите разходи за производство, приключването на сезона на българската продукция и намаленото предлагане са сред основните причини за поскъпването на храните". Това коментира бившият министър на земеделието Кирил Вътев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

По думите му всички фактори, които участват във формирането на цените, са поскъпнали, като най-съществено влияние оказва увеличението на цените на горивата. Допълнителен фактор е и приключването на периода на сезонното българско производство. „Най-важно е съотношението между търсенето и предлагането. Търсенето не е намаляло, но се предлага по-малко продукция”, обясни Вътев.

Той посочи, че въпреки добрата реколта тази година част от продукцията е останала неприбрана на полето. „Причината е спадът на изкупните цени, който направи прибирането икономически неизгодно за земеделските производители. Те са предпочели да не правят допълнителни разходи, тъй като биха продавали продукцията си под нейната себестойност", смята експертът.

Борбата с надценките: Ще се намери ли решение за овладяването на цените на храните

Като сериозен проблем Вътев открои и липсата на национална логистична инфраструктура, която да осигурява придвижването на продуктите от производителя до потребителя.

Според бившия земеделски министър има сериозен дисбаланс във взаимоотношенията между производителите и търговците. Той отбеляза, че пазарът вече се доминира от големите търговски вериги и призова за намеса на държавата, която да осигури по-голям баланс в търговските отношения.

Вътев призна, че в известна степен веригите имат основание да посочват, че българското производство не е достатъчно. „То не само остава ограничено, но и продължава да намалява заради натиска върху производителите, който затруднява работата им и води до отпадането на част от тях", заключи бившият министър на земеделието.

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