В една от секциите в град Ямбол машината дала повреда - четецът не разчитал картата. Там се преминава към гласуване с хартиени бюлетини, съобщи кореспондентът на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева. Случаят е от секция № 62 в Професионалната гимназията по технологии „Леонардо да Винчи”.

В нея ще се съставя нов протокол, отразяващ гласуването с бюлетини. Подадените до момента чрез устройството гласове ще се отчитат чрез броене на контролните разписки.

Колко от гласоподавателите отидоха до урните към 17:00 ч.?

За региона това е втори случай на проблем с устройство за машинно гласуване до момента. Още в началото на изборния ден едната от машините в секцията в село Бояджик (община Тунджа) не можеше да бъде стартирана. Вотът там продължава с второто устройство.

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Редактор: Дарина Методиева