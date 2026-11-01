Много е жалко, че думата „мир“ се превърна в клише и слоган, който се употребява толкова често, че да се загуби доверие в думата. Това коментира в студиото на NOVA „Изборът на България: Йотова срещу Гюров“ журналистът Мира Добрева. „Мирът е като заплаха, като слоган, който се размахва като знаме, което вече е прокъсано. Тази заплаха, която дебне от речите на кандидатите, ме притеснява“, допълни тя.

Въпросът е дали гласуването у нас, особено на тези избори е плод на рационален или на емоционален избор, каза журналистът Драгомир Симеонов. „Ако приемем, че е рационален избор, виждаме, че голяма част от българите не мислят рационално, нямат желание. Но от друга страна и емоционално не са кой знае колко обвързани. Въпросът е, че голяма част от гласоподавателите трудно се ориентират в това, което се случва. Съвсем легитимно е да нямат свой избраник, който да им даде ясно послание – и емоционално, и рационално – какво ще се случи в България следващите 5 години“, коментира Симеонов.

Защо не гласуват хората и разбират ли достатъчно функцията на президентската институция

Журналистът Мира Баджева каза, че последната седмица е дала друго лице на кампанията. „Срещнаха се кандидатите, видя се как могат да се държат в директен сблъсък. Избирателна активност към момента обаче, показва, че наистина няма нито рационална, нито емоционална реакция“, допълни тя .

Според Мира Добрева е много жалко за такава голяма институция да се гласува с недоверие или наказателно.

Драгомир Симеонов каза, че предпочита термина „предупредителен“ вот пред „наказателен“. „Защото така по-добре работи демокрацията и по-лесно можем да си го обясним, вместо да си представяме един гласоподавател, който непрекъснато наказва някого или гласува с отвращение“, заяви журналистът. Според него „предупредителният“ вот запазва голям резерв от възможност, която тепърва да прерасне в протестна енергия.

Мира Баджева каза, че вече има призиви в социалните мрежи за протест утре вечер какъвто и да е резултатът. „Тези, които в момента са опозиция, се готвят да атакуват правителството през трамплина на президентските избори“, допълни тя.

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Редактор: Цвета Лазаркова