В Деня на народните будители и решаващата битка за президентското кресло ви срещаме с един вдъхновител и съвременен будител - Веселин Маринов. Неговите песни ни карат да се усмихваме, да плачем, да обичаме и да бъдем горди, че сме българи. И така вече 45 години...

„За мен 1 ноември и 3 март са най-силните празници в годината. На тези дати се усещам по-различен. Мисля си за загиналите хора, за България, за героите ни, за големите ни писатели, които с книгите си са ме накарали да обичам родината”, каза певецът.

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По думите най-големият будител в неговия живот е майка му. „Освен, че беше най-добрият човек, когото познавам, тя ме учеше на родолюбие, на стихотворения и песни. Това беше заложено в манталитета на нашето поколение”, сподели Маринов.

Той разказа и за приятелството си с композитора Тончо Русев, когото описва като свой духовен баща.

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Големият български изпълнител направи коментар и по повод днешния избор на седмия ни държавен глава. „Президентът на България трябва на първо място истински да обича държавата си. На второ – да подчини живота си на тази кауза. Трябва и да бъде добре образован, добър дипломат”, заяви той.

Веселин Маринов покани почитателите си и на юбилейните си концерти, които ще се състоят в края на ноември в НДК. „Отдавна съм превърнал професията си в хоби. Защото зад гърба си имам онова, за което единствено мога да кажа, че съм създал с много високо ниво. Когато бях студент, сънувах с отворени очи, че някой ден ще вляза в Зала 1 на НДК и мечтите ми се сбъднаха”, сподели още певецът.

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Редактор: Никола Тунев