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На първия тур правото си на глас са упражнили 1578 български граждани
Гласуването на балотажа на президентските избори в седемте секции в Сърбия протича нормално. Пред една от секциите в Цариброд се е образувала опашка от желаещи да упражнят правото си на глас, но напрежение няма.
За първи път на първия тур на 25 октомври в пограничния град, където живеят представители на българското национално малцинство, беше открита втора избирателна секция, съобщава кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.
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Към 15 ч. в двете секции в Цариброд са гласували над 650 души. В едната от тях вотът е машинен. В българското посолство в Белград правото си на глас са упражнили 125 души, а в консулството в Ниш - над 100. Повече от 100 души са гласували и в новооткритата секция в Пирот.
В Босилеград гласувалите са над 60, а в село Звонци, община Бабушница – 25 души.
На първия тур на президентските избори в Сърбия гласуваха общо 1578 български граждани.
Гласуването започва в 7:00 ч. и ще продължи до 20:00 ч. сръбско време (21:00 ч. българско). Ако пред секциите все още има чакащи избиратели, вотът може да бъде удължен, но не по-късно от 21:00 ч. местно време.
За да гласуват, българските граждани трябва да представят валиден документ за самоличност. Тези, които не са предварително вписани в избирателните списъци, могат да попълнят декларация по образец на място.
На първия тур в Сърбия са гласували общо 1578 български граждани.
ВСИЧКО ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Георги Иванов
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