Българите в Нидерландия гласуват днес в 24 секции в 20 града на балотажа за президент и вицепрезидент на България. Вотът започна нормално и протича спокойно, като всички машини в 14-те секции с машинно гласуване работят. Това съобщиха за БТА от българското посолство в страната.

Четири са секциите в Хага, две от които са разположени в посолството. Избирателни секции има още в Айндховен, Амстердам, Арнем, Бреда, Ваалс, Венло, Грьонинген, Делфт, Емелоорд, Енсхеде, Луеварден, Маастрихт, Миделбург, Неймеген, Ротердам, Тилбург, Утрехт, Харлем и Хилверсум.

Вотът за „Дондуков“ 2: Колко е активността към 14:00 ч.?

По информация на посолството активността в Хага, Ротердам и Айндховен е по-висока в сравнение с първия тур миналата седмица. В единствената секция в Утрехт около обяд за кратко се е образувала опашка. Гласуват предимно млади хора, част от които идват с децата си.

По данни на Централното статистическо бюро на Нидерландия от 2026 г. в страната официално са регистрирани 63 240 български граждани. Според неофициална информация броят на сънародниците ни там е по-голям. Българските граждани, които не са подали предварително електронно заявление за гласуване, могат да упражнят правото си на вот след попълване и подписване на декларация пред секционната избирателна комисия.

ВСИЧКО ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ралица Атанасова