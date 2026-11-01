Изборният ден в област Хасково протича спокойно.

Избирателната активност в секция № 34, в централната част на града, е над 25%. В същата секция анулираха глас на 25-годишен мъж заради опит за сканиране на QR кода от разписката на машината за гласуване.

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След като той упражнил правото си на вот, членовете на секционната избирателна комисия забелязали, че мъжът държи телефона си над разписката. При проверката станало ясно, че мъжът се опитал да сканира QR кода, като обяснил, че е програмист.