Снимка: БГНЕС
-
Милица Гладнишка отправи иронично предложение към политиците
-
Ваня Великова се връща към певческата си кариера, а Панайот Кючуков иска да става общински съветник
-
Излязоха ли избирателите да гласуват на балотажа
-
Лили Гелева и Христо Петков с призив: Гласувайте, защото политиката засяга всички ни
-
Храна за размисъл: Около трапезата със Станислав Иванов и Десислава Сапунджиева
-
15 турски автобуса във Велико Търново в изборния ден вдигнаха полицията на крак (СНИМКИ)
Изборният ден в областта протича спокойно
Изборният ден в област Хасково протича спокойно.
Избирателната активност в секция № 34, в централната част на града, е над 25%. В същата секция анулираха глас на 25-годишен мъж заради опит за сканиране на QR кода от разписката на машината за гласуване.
Четири секции в Кърджалийско останаха без ток в началото на изборния ден
След като той упражнил правото си на вот, членовете на секционната избирателна комисия забелязали, че мъжът държи телефона си над разписката. При проверката станало ясно, че мъжът се опитал да сканира QR кода, като обяснил, че е програмист.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни