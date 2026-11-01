Днес гласуваме за своите род и език, с които аз много се гордея по завета на Св. Паисий Хилендарски. Това каза кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев, след като упражни правото си на вот.

Той призова българите да не се срамуват от своето, да не се мамят от чуждото и да знаят историята на България, която вече е 14 века в Европа. „Днес всеки българин е голям, когато гласува за институциите на нашата държава. Затова призовавам българите да гласуват”, каза още той. Вълчев заяви, че силно разчита на това, че хората ще упражнят правото си на вот повече, отколкото на първи тур.

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„Ние ще търсим съгласие между институциите, ще го правим в разговор, а не във вечни раздори”, закани се кандидатът за вицепрезидент. Той акцентира на това, че „наш учител трябва да бъде мирът, а не раздорът”. Вълчев смята, че „всички сбъркахме някъде, за да не успеем да мотивираме повече българи да гласуват”. Той обаче изрази надежда, че избирателната активност ще се увеличи.

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Редактор: Цветина Петрова