Снимка: Стопкадър
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Автомобилният експерт Филип Лазаров даде съвети за шофирането при дъжд и лед, както и за подготовката на колата за студените месеци
С настъпването на студеното време шофьорите трябва да подготвят не само себе си, но и автомобилите си за зимните условия. Най-важни са състоянието на гумите, акумулатора и видимостта, а при силен дъжд и риск от аквапланинг е необходимо скоростта да бъде съобразена с пътната обстановка. Това коментира автомобилният експерт и влогър Филип Лазаров от BRI4KA в ефира на NOVA NEWS.
По думите му аквапланингът е ситуация, при която между гумите и асфалта се образува воден слой и автомобилът губи контакт с пътната настилка. Това най-често се случва при движение с висока скорост по мокри участъци, особено на магистрали и места с лошо отводняване. Лазаров препоръча при дъжд шофьорите да намаляват скоростта, а когато забележат вода или воден улей на пътя, да го направят още преди да достигнат участъка.
Колко ще ни струва да подготвим автомобила си за зимата
Ако автомобилът попадне в аквапланинг, водачът трябва да запази спокойствие, да държи волана стабилно и да избягва резки маневри. Не бива да се завива рязко, да се натискат спирачките или да се ускорява. "В такава ситуация автомобилът може да се разклати, но най-важното е водачът да не се опитва да се бори с него чрез резки действия", казва още експертът.
Във връзка с началото на акция „Зима“ Лазаров обърна внимание и на подготовката на автомобила за студените месеци. Сред необходимите вещи са компресор за въздух, кабели за подаване на ток, течност за чистачки за съответния сезон и метличка за почистване на снега. Той препоръча също да се проверят акумулаторът и батерията на дистанционното за отключване, както и да се обработят уплътненията на вратите, за да не замръзват.
„Всичко започва и свършва с контакта на сцеплението на гумата с асфалта“, подчерта автомобилният експерт. Според него качествените гуми са най-важната част от подготовката за зимата.
Целия разговор вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
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