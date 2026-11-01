С настъпването на студеното време шофьорите трябва да подготвят не само себе си, но и автомобилите си за зимните условия. Най-важни са състоянието на гумите, акумулатора и видимостта, а при силен дъжд и риск от аквапланинг е необходимо скоростта да бъде съобразена с пътната обстановка. Това коментира автомобилният експерт и влогър Филип Лазаров от BRI4KA в ефира на NOVA NEWS.

По думите му аквапланингът е ситуация, при която между гумите и асфалта се образува воден слой и автомобилът губи контакт с пътната настилка. Това най-често се случва при движение с висока скорост по мокри участъци, особено на магистрали и места с лошо отводняване. Лазаров препоръча при дъжд шофьорите да намаляват скоростта, а когато забележат вода или воден улей на пътя, да го направят още преди да достигнат участъка.

Колко ще ни струва да подготвим автомобила си за зимата

Ако автомобилът попадне в аквапланинг, водачът трябва да запази спокойствие, да държи волана стабилно и да избягва резки маневри. Не бива да се завива рязко, да се натискат спирачките или да се ускорява. "В такава ситуация автомобилът може да се разклати, но най-важното е водачът да не се опитва да се бори с него чрез резки действия", казва още експертът.

Във връзка с началото на акция „Зима“ Лазаров обърна внимание и на подготовката на автомобила за студените месеци. Сред необходимите вещи са компресор за въздух, кабели за подаване на ток, течност за чистачки за съответния сезон и метличка за почистване на снега. Той препоръча също да се проверят акумулаторът и батерията на дистанционното за отключване, както и да се обработят уплътненията на вратите, за да не замръзват.

„Всичко започва и свършва с контакта на сцеплението на гумата с асфалта“, подчерта автомобилният експерт. Според него качествените гуми са най-важната част от подготовката за зимата.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова