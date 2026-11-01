В понеделник времето ще се задържи облачно, на много места с валежи. В Източна България те ще са значителни по количество. Оранжев код е обявен в 7 области на Източна България за проливни валежи, а жълт - за 11 в централните райони.

През деня валежите в Южна България временно ще спрат. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Източна България умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. По Черноморието ще са малко по-високи. Максималните се очаква да са между 9 и 14, а в Югоизточна България и по крайбрежието на морето - до 17-18 градуса, в София - около 9-10.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, на 2000 метра - около 2.

Жълт код за дъжд в голяма част от България, очакват се гръмотевици и силен вятър

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. По централното и северното крайбрежие ще има значителни количества. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 16-18 градуса. Такива ще са и на морската вода. Вълнението на морето ще бъде между 3 и 5 бала.

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Редактор: Цветина Петрова