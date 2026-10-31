Катастрофа блокира частично движението по магистрала „Европа“ тази вечер. Лек автомобил се вряза под ремаркето на камион в близост до отбивката за Костинброд, съобщиха очевидци от мястото, цитирани от Vesti.bg . Инцидентът станал малко след 19:00 ч.

По първоначални данни леката кола се движела с висока скорост в посока София, когато шофьорът загубил контрол над управлението, а автомобилът се забил под движещия се пред него камион. На място веднага са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

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Компетентните органи на този етап официално отказват да дадат повече информация за пострадалите, но по неофициални данни има загинали.

Пътят не е затворен за движение, но преминаването в района се осъществява с повишено внимание и се регулира от "Пътна полиция".

Редактор: Дарина Методиева