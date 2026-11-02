Френски ученици подновиха протестите си след края на есенната ваканция, макар и в значително по-малък мащаб в сравнение с предходните седмици след завръщането им от двуседмичния отдих, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии. В понеделник сутринта те се опитаха да блокират входовете на няколко гимназии в страната, въпреки обявените от правителството отстъпки. Телевизионни кадри показаха полицейско присъствие около сградите, като служителите на реда не бяха оборудвани с пълна екипировка за борба с безредиците.

Акциите следват поредния уикенд на масови демонстрации, в които участваха стотици хиляди души, включително и младежи.

Възобновяват блокадите на френски училища

Протестното движение започна още през септември в предградията на Париж с демонстрации на гимназисти срещу условията за обучение и социалните неравенства, след което се разпространи в цялата страна и преди ваканцията бяха блокирани стотици гимназии във Франция. Впоследствие недоволството прерасна в по-широко обществено недоволство срещу растящите разходи за живот, като към демонстрациите се присъединиха синдикалисти и активисти.

Миналия месец протестите прераснаха в ожесточени сблъсъци с полицията и безредици в няколко града, придружени от разграбване на магазини. Това се превърна в изпитание за правителството на президента Еманюел Макрон, което не разполага с парламентарно мнозинство.

Вълна от подобни протести на т. нар. поколение Z обхвана и други европейски държави, сред които Германия, Италия, Белгия и Албания, подтикната от високите разходи за живот, лошото състояние на училищата и предполагаемата корупция.

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Гимназистите настояват за спешно обновяване на остарелите учебни сгради, назначаване на повече учители, разкриване на нови места в университетите и цялостно премахване на сегашната система за прием във висшите училища, която според тях задълбочава социалното разделение.

В опит да потуши напрежението правителството обяви редица мерки. Миналата седмица министърът предложи броят на учениците в паралелка да се ограничи до 28, да бъдат заделени 4 милиарда евро за реновиране на училищата, да се разкрият 15 000 допълнителни места във висшето образование и до 2028 г. да заработи нова система за прием. Част от протестиращите и техни представители обаче заявиха, че тези предложения са крайно недостатъчни и недоволството ще продължи.

В Марсилия пред входа на местна гимназия бяха натрупани контейнери за боклук, за да се спре достъпът до сградата.

„Подновихме движението, защото уж получихме отговори, но очевидно това не е достатъчно”, заяви 16-годишната Мерием.

Министърът на образованието Едуар Жефре съобщи, че блокирани са само малка част от общо около 3700 гимназии във Франция – основно в района на Париж, както и в северната и южната част на страната.

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„Що се отнася до блокадите – или по-скоро до опитите за блокади – явлението е съвсем ограничено. Става дума само за няколко отделни училища”, заяви тази сутрин министърът, като подчерта, че протестите са разрешени, но възпрепятстването на достъпа до учебните заведения е незаконно.

Той призова учениците да се върнат в клас, за да не рискуват академичната си година:

„Имам ученици, на които им предстои матура в края на годината, а няколкостотин хиляди от тях не са посещавали занятия от четири или пет седмици”, предупреди Жефре.

Президентът Еманюел Макрон също отправи апел учебният процес да бъде възстановен спокойно, като подчерта, че „младите хора бяха чути”.

Редактор: Мария Барабашка