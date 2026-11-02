Работодатели и синдикати настояват за спешна среща с правителството заради рязкото поскъпване на електроенергията и забавянето на компенсациите за бизнеса. В съвместно писмо до премиера Румен Радев, вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев и енергийния министър Ива Петрова те предупреждават за риск от съкращения, спиране на производства и ново поскъпване на стоките и услугите.

Документът е подписан от представителите на работодателските организации АИКБ, БСК и КРИБ, както и от КНСБ и КТ „Подкрепа“.

Според посочените в писмото данни средната борсова цена на електроенергията е нараснала от 98,08 евро за мегаватчас през юни до 221,59 евро през октомври (към 27 октомври). Това представлява увеличение от около 126%. Спрямо октомври миналата година поскъпването е приблизително 82%.

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За 29 октомври е отчетена дневна цена от 320,13 евро за мегаватчас. Организациите предупреждават, че високите разходи за ток вече застрашават дейността на предприятията, особено в промишлеността, хранителната индустрия, транспорта и услугите.

Защо бизнесът е недоволен от компенсациите?

Основното недоволство е свързано с промените в държавната програма за подпомагане на небитовите потребители. Според действащите правила окончателните компенсации за периода от септември 2026 г. до юни 2027 г. ще бъдат изплатени еднократно след приключването му, като крайният срок за плащане е декември 2027 г.

Междинна помощ се предвижда само за месеците, в които средната борсова цена надхвърля 180 евро за мегаватчас, въпреки че компенсациите се изчисляват спрямо базова цена от 122,71 евро. Така през септември, когато средната цена е достигнала 166,24 евро, предприятията не получават текуща подкрепа, посочват организациите.

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Според работодателите и синдикатите подобно забавяне принуждава фирмите сами да покриват нарастващите си разходи за електроенергия, докато чакат държавното подпомагане. Те критикуват и специалната програма за енергоемките предприятия, която според тях предвижда сложни административни процедури и тежки условия за получаване на компенсации.

Предупреждение за съкращения и по-високи цени

В писмото се посочва, че ако ситуацията продължи, част от предприятията може да намалят или временно да преустановят производството си. Сред останалите рискове са съкращения на служители, преминаване към непълно работно време, забавяне на заплати и отлагане на инвестиции.

Работодателите и синдикатите предупреждават и за възможно поскъпване на стоките и услугите, тъй като бизнесът ще бъде принуден да прехвърли част от увеличените разходи върху крайните потребители. Особено уязвими според тях са малките и средните предприятия, които разполагат с ограничени финансови резерви.

Какво искат от правителството?

Петте организации настояват за незабавни разговори с премиера, министрите на финансите и енергетиката и представителите на социалните партньори. Те искат преразглеждане на компенсационните механизми, осигуряване на допълнителни средства за подпомагане на бизнеса и публично представяне на мотивите за отлагането на плащанията.

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Сред предложенията е и прекратяване на различното ценообразуване от страна на „Булгаргаз“ за топлофикациите и газоразпределителните дружества, от една страна, и за енергоемките предприятия, от друга, при договорените количества за 2026 и 2027 г., докато цените остават извънредно високи.

Работодателите и синдикатите предлагат също създаването на постоянна работна група, която ежемесечно да следи цените на електроенергията и да предлага мерки за защита на предприятията и заетостта. Според тях остава малко време за предприемане на действия преди зимните месеци, когато потреблението и разходите за енергия традиционно се увеличават. Организациите очакват отговор от правителството и определяне на дата за спешната среща.

Редактор: Цветина Петкова