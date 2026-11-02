Пенсионерите, които живеят в определени държави извън Европейския съюз, трябва да удостоверят, че са живи, за да продължат да получават българската си пенсия и през следващата година. От 1 ноември започна ежегодният срок за подаване на така наречената „декларация живот“, съобщиха от Националния осигурителен институт.

Изискването важи за хора с местоживеене в страни, които не са членки на ЕС и за които не се прилага международен договор или споразумение за социална сигурност, по което България е страна.

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Крайният срок за подаване на документа е 31 декември 2026 г.

За да бъде призната декларацията, пенсионерът трябва лично да се яви пред българска консулска служба или друг компетентен официален орган в държавата, в която живее. Там документът трябва да бъде заверен. Удостоверяването се извършва в периода от 1 ноември до 31 декември.

След заверката декларацията се изпраща до съответното териториално поделение на НОИ, което отговаря за изплащането на пенсията. Предвидени са няколко начина за подаване - лично, чрез упълномощен представител или по пощата, като при изпращане чрез пощенски оператор се изисква оригиналът на документа.

Пенсионерите могат да използват и електронната услуга на НОИ за продължаване на получаването на пенсия от България. Тя е достъпна чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от института.

За улеснение на живеещите зад граница НОИ предоставя двуезични образци на декларацията на английски, испански, френски, немски, италиански и турски език. Формулярите могат да бъдат изтеглени от официалния сайт на институцията.

От НОИ уточняват, че документът се подава всяка година в един и същ период. Целта е да се потвърди правото на продължаващо изплащане на пенсията на хората, които постоянно пребивават в посочените държави.

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За мащаба на процедурата свидетелстват данните от област Кърджали, където в края на миналата година са били получени 4170 подобни декларации.

От осигурителния институт подчертават, че задължението не обхваща всички български пенсионери зад граница, а само тези, които попадат в конкретно определената категория държави извън ЕС.

Редактор: Цветина Петкова