Обвиниха мъж за кражба на пенсия от възрастен мъж в Стара Загора. Разследването сочи, че обвиняемият се представил за пощенски служител.

Случаят се разиграл вчера пред заведение, съобщи кореспондентът на БТА в Стара Загора Павлина Дудева. Твърди се, че мъжът спрял пенсионера, казал му, че работи в пощенския клон, поискал от 85-годишния да му покаже парите, обяснявайки му, че негова колега му била дала с 80 евро по-малко.

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След като възрастният мъж извадил сумата, парите му били издърпани със сила от ръката от мнимия пощенски служител, който избягал.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Дарина Методиева