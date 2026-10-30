Изплащането на пенсиите за ноември чрез пощенските станции ще започне на 6 ноември (петък) и ще завърши на 20 ноември (петък). То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция, обявиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 6 ноември.

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През този месец отново ще се приложат влезлите в сила в края на юли тази година промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Според тях, ако седмо и/или двадесето число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва и завършва в предходния работен ден.

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На 3 ноември (вторник) на всички правоимащи ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец октомври.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 16 ноември (понеделник).

Редактор: Никола Тунев