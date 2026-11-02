Проливни дъждове предизвикаха наводнения на гръцките егейски острови Родос, Самос и Калимнос, както и в района на град Волос, Тесалия. Около 03:00 ч. в нощта срещу понеделник жителите на Родос получиха предупреждение от спешния телефон 112 да ограничат придвижванията.

Наводненията на Родос отнесоха най-малко 60 автомобила, наводниха домове и търговски обекти, и наложиха затварянето на училища в четири общински района. Най-сериозни щети са отчетени в Архангелос на източното крайбрежие на острова, където придошла река превърна улиците в потоци и отнесе автомобили. Десетки домове и магазини са засегнати, а пълният размер на щетите все още се оценява.

Бури с порои причиниха наводнения в Гърция и Турция и взеха жертви (ВИДЕО)

Наводнени са и пътища в Афанту и в населени места в южната част на Родос. Движението беше прекъснато на няколко места, включително край Колимбия, Калатос и Архангелос, пише в. „Катимерини“. Училищата в Архангелос, Афанту, Линдос и Южен Родос останаха затворени като предпазна мярка.

Пожарникари, местните власти и доброволци продължават да разчистват отломки, да изпомпват вода и да възстановяват достъпа до засегнатите пътища. Въпреки че валежите отслабнаха сутринта, остава възможността за нови дъждове и гръмотевични бури.

Наводненията идват само няколко седмици след като 62-годишен работник загина в района на Стегна на 14 октомври, след като беше отнесен от придошли води.

На Калимнос заради дъждовете се откъсна скален къс с обем около 1 кубичен метър, който падна върху частен гараж и причини сериозни щети, включително на паркирания вътре автомобил. Кметът на Йоанис Мастрокукос заяви, че гаражът е спрял скалата и вероятно е предотвратил по-сериозни щети по близък жилищен комплекс. Противопожарните служби получиха десетки сигнали за наводнени помещения и за отстраняване на паднали дървета. Двама души са евакуирани.

Порой наводни пътища в Бодрум, автомобили закъсаха на пътя

В Неа Анхиалос край Волос силните валежи превърнаха улиците в реки и повредиха водоснабдителната, канализационната и уличната осветителна мрежа. Жителите останаха без течаща вода от неделя следобед.

Наводнения са регистрирани и в Ирео на остров Самос, където придошъл поток заля домове и други сгради. На място бяха изпратени девет пожарни автомобила и 20 пожарникари за изпомпване на вода от наводнени мазета и разчистване на отломки.

Значителни валежи, придружени с бури, имаше и в Северна Гърция, Додеканезите и остров Крит. На остров Тасос паднаха 144 мм валеж, а на полуостров Атон – 125 мм. Гръцката пожарна служба съобщи, че е получила общо 58 сигнала за помощ от Родос, Калимнос, Самос и района на Волос. От тях 28 са от Самос, 18 от Додеканезите, включително Родос и Калимнос, и 12 от района на Волос.

За понеделник гръцката метеорологична служба прогнозира, че валежите ще продължат предимно на островите в Йонийско море, в Епир, западната част на Централна Гърция, полуостров Пелопонес и Додеканезите.

Редактор: Цвета Лазаркова