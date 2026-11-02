Изборният ден за българските граждани извън страната приключи в 6:00 часа българско време в понеделник. Последни затвориха секциите в американските щати Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и във Ванкувър, Канада.

Вотът зад граница печели кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев. За тях са гласували 56.363% от сънародниците ни зад граница, сочат официалните данни от ЦИК при 100% обработени протоколи. Нвоизбраните президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев получат подкрепа от 41.435% от отишлите до урните в чужбина.

Всички 613 избирателни секции в 60 държави приключиха успешно работа. По информация на дипломатическите и консулските представителства изборните книжа и резултатите от гласуването са предадени по установения ред на Централната избирателна комисия.

При обработени 99.95% от протоколите: Йотова и Вълчев печелят изборите

И на втория тур сънародниците ни зад граница имаха възможност да упражнят правото си на глас в широк географски обхват – от Нова Зеландия и Австралия до западното крайбрежие на Северна Америка, включително в държави, в които България няма дипломатически или консулски представителства.

Организацията на вота обхвана както големите градове, така и по-малки населени места, в които сънародниците ни получиха възможност да гласуват в близост до местоживеенето си.

Министерството на външните работи благодари на българските организации и доброволците в чужбина за съдействието им при организирането и провеждането на изборите зад граница.

ВСИЧКО ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка