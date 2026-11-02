Обявеното за издирване преди няколко дни 15-годишно момче от Ямбол е открито. Тийнеджърът е в добро здравословно състояние. Намерен е на 31 октомври късно вечерта в областния град, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Момчето беше в неизвестност от 23 октомври, когато последно било забелязано в центъра на Ямбол. Обявено беше за издирване по молба на близките му.

Давид не за първи път напуска дома си, като при предходните случаи е откриван в други региони на страната, посочиха от полицията, цитирани от кореспондента на БТА в Ямбол Мира Безус.

Редактор: Ивета Костадинова