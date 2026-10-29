Полицията в Ямбол издирва 15-годишния Давид Великов Атанасов. Той е напуснал дома си около 08:00 ч. на 22 октомври. По последни данни е бил забелязан в централната част на града вечерта на 23 октомври и оттогава е в неизвестност.

От МВР уточняват, че момчето и преди е напускало дома си и било намирано в други региони на страната. Давид е контактен, но е склонен да предоставя неточна информация за себе си.

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Момчето е високо около 150 см, с нормално телосложение, кафяви очи и къса тъмна коса. В деня на изчезването си е било облечено с черно горнище с качулка, черно долнище и черни маратонки. Не носи документ за самоличност.

Полицията и близките на Давид молят всеки, който има информация за местонахождението му, да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

Редактор: Мария Барабашка