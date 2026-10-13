Полицията в Пловдив издирва 76-годишна жена от града. Пенка Ангелова е в неизвестност шести ден, а органите на реда продължават с активни действия по нейното откриване.

Тя е висока около 160 см, със слабо телосложение, леко прегърбена и добре подвижна. Има сини очи и къса светлокестенява коса. За последно е била забелязана около 11:30 часа на 8 октомври, в близост до хранителен магазин на ул. „Пантелей Генов“ в квартал „Захарна фабрика“ в Пловдив.

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По предварителна информация тогава жената е била облечена с черен спортен екип и тъмносин шушляков елек с червена подплата.

Хората, които разполагат с информация за издирваната, могат да сигнализират в дежурната част на Трето РУ – Пловдив на тел.: 032/ 932 003, в най-близкото поделение на МВР или на тел. 112.

Редактор: Никола Тунев