Полицията издирва жена на 34 години от Шумен. От пресцентъра на ОДМВР съобщиха, че за това помолили нейни близки.

По данни на майка ѝ Мариета е в неизвестност от 1 септември. Висока е около 165 см, с нормално телосложение, продълговато лице, кестенява коса, пъстри очи. Жената има множество татуировки по ръцете и краката.

Откриха издирваната жена от Ямбол

Снимка: ОД-МВР в Шумен

Според информация от близките ѝ е вероятно да е пребивавала по Южното Черноморие.

От полицията молят всички, които имат данни за местонахождението ѝ, да подадат сигнал на телефон 112 или на тел. 054 800-588.

Редактор: Георги Иванов