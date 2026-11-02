Испанският остров Ла Палма, част от Канарския архипелаг, остана без ток, съобщиха регионалните власти. Електроснабдяването е спряло по време на буря, която връхлетя архипелага и донесе порои валежи от до 30 литра на квадратен метър за час. Властите издадоха най-висока степен на предупреждение за обилни валежи, влязло в сила от полунощ.

Ураганът „Лала“ остави над 200 000 души без ток в Хавай

Задействан беше планът за действие при извънредни ситуации „Платека", който предвижда наблюдение на обстановката, координация между държавните служби и оценка на евентуалните прекъсвания на основни обществени услуги.

На друг от Канарските острови - Тенерифе, е паднал сняг, съобщиха в неделя местните власти.

Редактор: Станимира Шикова