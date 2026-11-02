Двама души пострадаха при тежка катастрофа край Мадан, след като автомобил излязъл от пътя и се преобърнал по стръмен склон. Пътният инцидент станал на пътя към село Боровина.

Зад волана на автомобила бил 76-годишен местен жител. При излизане от завой пред автомобила внезапно изскочила сърна. Според първоначалната информация мъжът се движел с несъобразена скорост и не успял да спре навреме.

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Шофьорът изгубил контрол над колата, която излязва от пътното платно, преобърнала се по стръмния склон и спряла на около 40 метра под пътя. При произшествието възрастният мъж получил счупване на ребро, а жената, която пътувала с него - фрактура на ръката.

На място пристигнал екип на Спешна помощ от Мадан, който оказал медицинска помощ на пострадалите. Жената е транспортирана до болницата в Смолян и е настанена за лечение в травматологичното отделение. Няма опасност за живота ѝ. Пробите на 76-годишния водач за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Редактор: Цветина Петкова