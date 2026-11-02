Средно училище „Йордан Йовков“ в Сливен вече има асансьор и рампа за хора с увреждания. Новите съоръжения осигуряват достъп до всички етажи на сградата и улесняват придвижването на ученици и служители с ограничена подвижност.

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Идеята за изграждането е на майка на дете със специални образователни потребности. Възложител на проекта е общината.

Асансьорът е външен, с пет спирки, и обслужва всички етажи на учебната сграда. Той е разположен по северозападната фасада и осигурява директен достъп до коридорите на всяко ниво.

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В рамките на проекта е изграден и нов автомобилен вход към училищния двор откъм ул. „Дамян Войвода“. Направена е и рампа за инвалидни колички, която осигурява достъп до асансьора и сградата.

Строително-монтажните дейности са на стойност малко над 95 000 евро. С реализирането на проекта са подобрени условията за придвижване в училището. Новата инфраструктура създава предпоставки за по-голяма самостоятелност и равен достъп до образователния процес за всички ученици.

Община Сливен продължава да работи за подобряване на образователната инфраструктура и за осигуряване на достъпна среда в учебните заведения.

Редактор: Габриела Павлова