Първата седмица на ноември започва с облачно и дъждовно време в резултат на преминаващи средиземноморски циклони. В понеделник кратки, локални разкъсвания на облачността ще има в Югозападна България, докато в останалите райони ще вали дъжд.

По-интензивни и продължителни ще са валежите в Северна и Източна България. В Североизтока има условия за най-значителни количества за денонощието. Там ще са и най-силните пориви на североизточния вятър. Има риск от разливи на реки, локални наводнения, активиране на свлачища и усложнения по пътната мрежа.

Сериозно време се задава заради двата преминаващи циклона. Те ще създадат опасности в цялата страна, каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS синоптикът на NOVA Николай Василковски. За днес по-интензивните валежи са в Северна и Източна България, а най-значителните количества ще са в Североизтока. Утре ще вали интензивно и продължително в цялата страна.

Червен код за значителни валежи е обявен за областите Добрич, Варна, Хасково, Кърджали и Смолян. Там е възможно да се акумулират валежи от 100-150 литра на квадратен метър.

Оранжев и жълт код за проливни валежи в 18 области в понеделник

Тази сложна обстановка ще продължи до сряда включително, а от четвъртък ще има малко по-спокойно време, с мъгли и слани на някои места.

Втората половина на ноември ще е сравнително по-топла, възможно е в някои дни температурите да достигнат до около 20 градуса, каза още Василковски.

По думите му има условия за снеговалежи в периода 10-13 ноември, но тази прогноза може да се промени.

Дневните температури ще са в широк диапазон – от 6-7 градуса в Дунавската равнина до 15 градуса в Горнотракийската низина, край морето и по долното течение на Струма.

В сряда следобед и вечерта процесите постепенно ще утихват, но денят ще остане ветровит, с особено силни и студени северни пориви край морето. Във вторник температурите ще се запазят, а в сряда ще се понижат с градус-два.

В четвъртък облачността в Източна и на места в Централна България ще се разкъса, докато на запад ще остане значителна, със слаби, локални превалявания. След това до края на седмицата обстановката ще е спокойна – със сутрешни мъгли и слани и преобладаващо слънчеви следобеди. Дневните температури ще са между 8 и 13 градуса.

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