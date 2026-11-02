Жена, представяща се за ръководител на благотворителна организация, предлага бебе срещу 3 милиарда ирански риала (около 1100 долара). Офертата включва всичко - от ултразвукови прегледи до удостоверения за раждане и документи за самоличност, а плащането се извършва при предаването на детето.

Подобни обяви се разпространяват в иранските социални мрежи въпреки законовата забрана за продажба на деца, разкрива разследване на Радио „Фарда“, част от Радио „Свободна Европа“.

Разследването се основава на преглед на канали в Telegram и разговори с активисти, медицински сестри и посредници. Под прикритието на благотворителност и осиновяване се предлагат новородени срещу суми, достигащи милиарди риали. Някои посредници дори обещават да регистрират раждането на детето на името на жена, която не е неговата биологична майка. Други организират предаването на бебета на ирански семейства, живеещи в чужбина.

Медицинска сестра, запозната с подобни незаконни сделки, заяви пред Радио „Фарда“, че 3 милиарда риала се смятат за „разумна цена за бебе“.

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Момче срещу „подарък“ от 1100 долара

Канал в Telegram, който събира дарения за жени и деца в затруднено положение, публикувал призив за помощ на жена в осмия месец от бременността, за която се твърдяло, че е изгонена от дома си. Скоро призивът се превърнал в предложение за продажба на нероденото бебе срещу 1,5 милиарда риала (около 550 долара), плюс болничните разходи.

Администраторката на канала, която се представя като „Докторката“, заявила пред журналистите, че настанява изоставени новородени в приемни семейства. „Предпочитам бебетата да отидат при семейства, отколкото в Бехзиста“, обяснила тя, визирайки държавната социална организация.

Жената твърдяла, че клиентите могат да изберат пола на бебе на възраст под 10 дни. Уверявала ги, че децата са здрави, родителите им нямат история на наркозависимост и купувачите могат да доведат собствен лекар за преглед.

По думите ѝ удостоверенията за раждане, документите за самоличност и медицинските досиета могат да бъдат оформени така, че купувачите да фигурират като биологични родители. Тя обещавала пълна конфиденциалност и липса на следи от сделката. Радио „Фарда“ не е успяло да потвърди независимо тези твърдения.

Процедурата започвала с предоставяне на лични документи и откриване на досие срещу 200 милиона риала (около 75 долара).

При друга размяна на съобщения администраторката заявила, че момченце е готово за предаване и поискала 3 милиарда риала. Тя нарекла сумата „подарък“, предназначен да покрие юридическите процедури, болничните разходи и помощта за биологичното семейство. Обясненията ѝ за произхода на бебетата обаче се променяли - от новородени, изоставени в болници, до деца на семейства, които не могат да си позволят да ги отглеждат.

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Фалшива бременност и бебе, изпратено в САЩ

Акушерка, която твърди, че през 2021 г. е посредничила при предаването на бебе на иранско семейство в САЩ, разказала как действат подобни схеми. Биологичната майка вече имала четири деца и искала да прекъсне петата си бременност през първия триместър заради бедност.

Бъдещите осиновители обаче, започнали да плащат медицинските ѝ прегледи, ехографиите и част от разходите за издръжка. Жената се съгласила да предаде детето срещу 700 милиона риала, равняващи се на около 2560 долара през 2021 г.

Според медицинската сестра резултатите от прегледите били регистрирани на името на бъдещата осиновителка, а новороденото момиченце било изписано от болницата под същото име. Двете жени никога не се срещнали, а около месец след раждането, бебето било отведено в САЩ. Радио „Фарда“ не е успяло да потвърди независимо подробностите по случая.

Медицинската сестра разказала още, че някои семейства използват грим, дрехи за бременни и манипулирани снимки, за да създадат впечатление, че осиновителката сама е износила детето.

Иранското законодателство позволява на живеещите в чужбина иранци да кандидатстват за попечителство чрез дипломатическите представителства на страната, но някои семейства предпочитат да заобиколят официалната процедура.

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Новородени близнаци също се предлагат за продажба

Друг канал в Telegram рекламирал тридневно момиченце и седемдневно момченце. Посредничката, представяща се като „Госпожица Доктор“, заявила пред Радио „Фарда“, че приема заявки и от ирански семейства в чужбина, стига някой в Иран да се занимава с документите и последващите процедури.

Тя изисквала лични документи и авансови плащания, като предлагала раждането да съвпадне с посещението на купувача в Иран. Жената твърдяла, че може да осигури и близнаци, родени от нежелани бременности в семейства без достатъчно средства за отглеждането им. По думите ѝ тя провеждала по две или три лични срещи с кандидатите, за да прецени дали са подходящи.

Откриването на досие струвало 100 милиона риала (около 37 долара), а при близнаци се изисквали допълнителни 300 милиона риала (около 110 долара).

Проблем, който властите признават от години

Медицинска сестра от родилното отделение на държавна болница съобщила, че лечебното заведение предава поне две новородени месечно на социалната организация „Бехзиста“. Най-често причината е наркозависимост на майките или невъзможност на семействата да се грижат за децата. Някои бебета просто биват изоставяни в болниците.

Иранските власти отдавна признават съществуването на незаконния пазар за новородени. През януари 2022 г. високопоставен представител на социалната организация предупредил, че продажбите на бебета се увеличават и понякога се организират още преди раждането.

Месец по-късно ръководителят на полицията за киберпрестъпления в Техеран обявил ареста на група, предлагала бебета онлайн срещу 1,2 милиарда риала, равняващи се тогава на около 4750 долара.

Повече от четири години по-късно подобни обяви продължават да се появяват в каналите на Telegram.

Редактор: Цвета Лазаркова