България е отворена за корейски инвестиции и има амбицията да привлича производства с висока добавена стойност. Страната ни е готова да насърчава създаването на съвместни предприятия и развитието на индустриални и технологични проекти с корейски партньори. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на среща със заместник-министъра по икономическите въпроси в Министерството на външните работи на Република Корея Джонгхан Парк.

По време на разговора беше подчертана необходимостта от стабилна и предвидима политическа и икономическа среда за привличането на дългосрочни инвестиции. Пулев определи Република Корея като стратегически партньор с потенциал за развитие на съвместни производства и технологични проекти.

Александър Пулев: Българските компании имат потенциал за стратегически партньорства с американския бизнес

Сред областите с възможности за задълбочаване на двустранното сътрудничество бяха откроени отбранителната индустрия, микроелектрониката, високите технологии и иновациите.

Снимка: МИИИ

„Можем да обединим усилия и да насърчим създаването на съвместни предприятия и други форми на сътрудничество с корейски партньори“, посочи вицепремиерът.

Той представи и възможностите за общи проекти в инфраструктурата, енергетиката, транспорта, свързаността и цифровизацията. В тази връзка Пулев съобщи, че Министерството на икономиката е подготвило нова законодателна рамка за публично-частните партньорства, която предстои да бъде внесена в Народното събрание.

„Подготвихме изцяло нова правна рамка за подкрепа на публично-частните партньорства, която позволява привличането и мобилизирането на частен капитал, като същевременно гарантира баланса с икономическите интереси на държавата“, заяви той. По думите му се предвижда мащабна инвестиционна програма, основана на този модел, във всички приложими сектори.

Пулев акцентира и върху създаденото към Министерския съвет централно координационно звено, което трябва да осигурява единна точка за контакт и подкрепа на инвеститорите.

Разговорът се проведе в рамките на третата сесия на Българо-корейската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество в София. Нейни съпредседатели бяха заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов от българска страна и Джонгхан Парк от корейска.

В рамките на заседанието бяха обсъдени възможностите за разширяване на двустранната търговия, насърчаване на инвестициите и задълбочаване на партньорството в енергетиката, транспорта и логистиката, високите технологии, иновациите и земеделието.

Специално внимание беше отделено на съвместните индустриални проекти, трансфера на технологии, развитието на производствения капацитет и разширяването на достъпа на български стоки до корейския пазар.

Това е първата сесия на междуправителствената комисия от седем години насам. Предишното заседание се проведе в Сеул през 2019 г. През 2026 г. България и Република Корея отбелязват 36 години от установяването на дипломатическите си отношения.

Редактор: Георги Иванов