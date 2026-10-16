България е отворена за американски инвестиции и има силна политическа воля да изведе двустранните отношения на следващо ниво чрез дългосрочни партньорства и индустриално сътрудничество в области от взаимен интерес. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на посещение в Балтимор, американския щат Мериленд.

Пулев откри двустранен бизнес форум, посветен на възможностите за партньорства между български и американски компании в областта на отбраната, космическите технологии и иновациите. Той проведе среща със секретарят по търговията на Мериленд Хари Кокър-младши и посети водещи компании в региона, работещи в сферата на отбранителната индустрия.

Снимка: Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията

По думите му политическата стабилност трябва да се превърне в реална бизнес възможност и по-предвидима среда за инвеститорите. България разполага с необходимите финансови инструменти и политическа воля за изграждането на дългосрочна визия за индустриално развитие и привличане на стратегически инвестиции. "Тук сме, защото искаме да изграждаме партньорства. Вярвам, че можем да положим основите на изключително ползотворно сътрудничество занапред. Искаме да използваме тази възможност, за да изградим дългосрочни връзки и стратегическо индустриално сътрудничество в различни области", заяви министърът.

Вицепремиерът подчерта, че възможностите за сътрудничество не трябва да се ограничават единствено до отбраната, а да обхващат по-широк спектър от високотехнологични производства и съвместни проекти.

Александър Пулев в САЩ: България е готова за съвместно производство и инвестиции в отбраната и високите технологии (СНИМКИ)

Пулев обърна внимание и на потенциала на българските компании в областта на космическите технологии, безпилотните системи и иновативните производства като основа за изграждане на устойчиви партньорства с американския бизнес. "Споделяме общи ценности, принципи и цели за развитието на индустриалното ни сътрудничество. Както виждате, предлагаме широк спектър от възможности за сътрудничество", посочи той.

Министърът припомни и подписаното стратегическо споразумение със САЩ в областта на изкуствения интелект, което създава допълнителни възможности за развитие на технологичното партньорство и укрепване на връзките между бизнеса от двете държави.

Снимка: Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията

Пулев заяви още, че българското правителство е готово да съдейства за реализирането на конкретни инвестиционни намерения и съвместни индустриални проекти. "Тук сме, за да премахваме административните пречки и да посрещаме инвеститорите с отворени врати", заяви той.

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Вицепремиерът е на официална визита в САЩ, начело на бизнес делегация, в която влизат 30 представители на бизнеса от 20 компании, организирани от Американската търговска камара в България.

Редактор: Ивайла Маринова