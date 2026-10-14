Вицепремиерът Александър Пулев проведе във Вашингтон срещи с представители на Държавния департамент. Обсъдени са били задълбочаването на стратегическото партньорство между България и САЩ, сигурността в Черноморския регион, сътрудничеството в областта на отбраната и възможностите за разширяване на двустранните икономически отношения във високотехнологични сектори, съобщават от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

В рамките на посещението си Пулев разговаря с помощник-държавния секретар на САЩ по политико-военните въпроси Флийт Уайт и със заместник-държавния секретар по икономическите въпроси Джейкъб Хелбърг. По време на срещите са очертани възможности за по-тясно сътрудничество в областта на сигурността, отбранителната индустрия, изкуствения интелект, космическите технологии и стратегическите инвестиции.

„България е надежден съюзник в НАТО и има ясна воля да развива стратегическото си партньорство със САЩ. В настоящата международна обстановка сигурността в Черноморския регион изисква постоянна координация и съвместни действия от страна на съюзниците“, заяви вицепремиерът Александър Пулев.

В хода на разговора с Флийт Уайт са обсъдени изпълнението на програмата за изтребителите F-16 Block 70, развитието на съвместните проекти с американската компания за индустриално сътрудничество, както и възможностите за разширяване на партньорството в областта на космическите и сателитните технологии.

Снимка: Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията

В рамките на срещата си с Джейкъб Хелбърг вицепремиерът Пулев разговаря за разширяването на двустранното икономическо партньорство, привличането на американски инвестиции в стратегически сектори и развитието на изкуствения интелект и високите технологии.

Двамата подписаха Съвместна декларация между България и САЩ относно възможностите за партньорство в областта на изкуствения интелект. Документът поставя акцент върху насърчаването на иновациите, изграждането на надеждни вериги за доставки, осигуряването на сигурна цифрова инфраструктура и привличането на инвестиции. Инициираната от САЩ международна декларация обединява 54 държави и очертава обща рамка за сътрудничество в развитието на инфраструктурата за изкуствен интелект.

Снимка: Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията

„България вече не е периферия, а е в сърцето на развитието на високите технологии в Европа. Имаме силна политическа воля да разширим икономическите си отношения със САЩ в сферата на високите технологии и производствата с висока добавена стойност“, посочи Пулев.

Вицепремиерът представи потенциала на българската IT екосистема, инженерни таланти, научноизследователската дейност и развитието на изкуствения интелект, както и възможностите на страната ни да участва активно в изграждането на европейската инфраструктура за изкуствен интелект.

Пулев подчерта, че страната ни разполага с потенциал да се утвърди като важна част от производствените вериги в индустриите на бъдещето. Той изтъкна, че у нас развиват дейност технологични компании в областта на електрониката, високите технологии, космическата и отбранителната индустрия, които работят и с американски партньори.

Премиерът се срещна с американска бизнес делегация

Като допълнително предимство той открои Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT, който привлича български и международни учени и допринася за развитието на научноизследователския капацитет на страната в областта на изкуствения интелект. „Целта ни е да превърнем интереса към България в конкретни инвестиции, трансфер на технологии и съвместно производство. Имаме потенциал да развиваме партньорства, които създават висока добавена стойност“, допълни той, цитиран от пресцентъра на министерството.

Сред приоритетните направления за задълбочаване на икономическото сътрудничество вицепремиерът Пулев открои производството на електромобили и батерии, изграждането на центрове за данни и инфраструктура за изкуствен интелект, развитието на космическите технологии и киберсигурността. „Изграждаме най-големия космически център в Европа. В Доброславци развиваме сателитни решения в подкрепа на Националния център за наблюдение, координация и управление чрез данни от космоса. Проектът е стратегическа стъпка към утвърждаването на България като водещ център за космически технологии и иновации в Европа, с потенциал за развитие на високотехнологични производства, привличане на инвестиции и създаване на нови възможности за българската индустрия“, изтъкна той.

Редактор: Ина Григорова