Част от градските и междуградските линии в Гърция няма да работят във вторник заради стачка. Тя е обявена от Федерацията на транспортните синдикати в страната, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

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Протестиращите настояват за подписването на нов колективен трудов договор в сектора. Сред основните им искания са увеличение на заплатите и назначаването на нов персонал. В Гърция автобусните превози се обслужват от регионални транспортни компании.

Редактор: Габриела Павлова