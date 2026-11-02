Полеви тест за наркотици е отчел наличие на кокаин при един от шофьорите, участвали в катастрофата, която блокира движението през прохода „Петрохан“ в неделя. Мъжът оспорва резултата и е дал кръв за лабораторно изследване.

Пътният инцидент е станал на 1 ноември в участъка над берковското село Бързия. Там се сблъскали два автомобила - кола, управлявана от 55-годишен мъж от видинското село Покрайна, и автомобил, зад волана на който бил 59-годишен жител на карнобатското село Церковски.

Шофьор на камион с положителни проби за два вида дрога помете мантинела на „Тракия“

Пристигналите на място полицаи проверили и двамата водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите на 59-годишния шофьор били отрицателни. При другия участник обаче тестът за наркотици отчел положителен резултат за кокаин. 55-годишният мъж не приел показанията на полевия тест. Той бил откаран в болницата в Монтана, където му е взета кръвна проба за лабораторен анализ.

В лечебното заведение са транспортирани и пострадали при катастрофата пътници. Те са получили различни наранявания, като характерът и тежестта им се уточняват. Водачът е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Берковица. Образувано е досъдебно производство за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества. Катастрофата предизвика сериозни затруднения в трафика през прохода „Петрохан“. В района се образуваха дълги колони от автомобили, а задръстванията продължиха няколко часа.

Редактор: Цветина Петкова