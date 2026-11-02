Светът на футбола отново е разтърсен от обвинения в корупция и непрозрачност, насочени към президента на ФИФА Джани Инфантино. Според съвместни разследвания на американския вестник "Ню Йорк Таймс" и френския "Льо Монд" Инфантино се е ползвал с изключителни финансови привилегии, при което ФИФА поела неговите данъчни задължения в САЩ за 2024, 2025 и 2026 година. Сумата се оценява на внушителните 4 милиона долара.

Механизмът за данъчно изравняване на ФИФА е създаден с цел да гарантира, че служителите, които се преместват в САЩ за работа по Мондиала, няма да бъдат ощетени или облагодетелствани финансово заради различия в данъчните системи.

Въпреки това, и двете издания твърдят, че този механизъм е предназначен единствено за щатния персонал на централата. Избрани длъжностни лица, сред които и самият президент Инфантино, не е трябвало да попадат в обхвата му. Според разследването малък комитет, който е отговорен за определяне на заплатите на висшите служители, одобрил това специално третиране за президента на ФИФА през 2024 г. Още по-тревожен е фактът, че решението никога не е било включено в официалните документи на ФИФА.

ФИФА обвини УЕФА в дезинформационна кампания

Разследванията разкриват и ролята на Бруно Киоменто - швейцарски адвокат и председател на независимия Комитет по управление, одит и съответствие на ФИФА. Киоменто, който е близък приятел с Инфантино от близо 20 години, участвал в повдигането и обсъждането на въпроса за данъчните привилегии.

Самият Киоменто също се е ползвал с изключителни облаги в рамките на федерацията. Той е единственият председател на комитет, който получил акредитация за „много важна личност“ (VIP) за Световното първенство, което му позволявало да избира кои мачове да посещава.

В допълнение, годишната му заплата от 250 000 швейцарски франка се изплаща в швейцарска валута. Това е в контраст с другите председатели на комитети, които получават възнагражденията си в американски долари, което осигурява на Киоменто допълнително предимство от благоприятния обменен курс.

Тези нови разкрития се появяват в критичен момент за Джани Инфантино. Той вече търпи последиците от провален проект от миналия юли, целящ продажбата на правата за Световното първенство на частни инвеститори. Планът срещна силна опозиция и дори заплахи за бойкот от страна на европейски футболни федерации.

Предстоят президентски избори на ФИФА на 18 март в канадския град Ванкувър, на които Инфантино е единственият обявен кандидат за четвърти мандат.

Редактор: Дарина Методиева