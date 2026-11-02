36-годишен мъж е арестуван след тежък случай на домашно насилие в монтанското село Безденица. По информация на полицията той нападнал 41-годишна жена с моторен трион, причинил ѝ наранявания и отправил заплахи за живота ѝ.

Инцидентът е станал в неделя, около 23 часа, в жилище в селото. Между двамата възникнал скандал, при който мъжът грабнал моторен трион и нанесъл порезна рана по гърба на жената. След това я ударил по лявата ръка и я заплашил с убийство, съобщи кореспондентът на БТА в Монтана Цветомир Цветков.

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Шумът от разправията привлякъл вниманието на съседи, които подали сигнал на телефон 112. На адреса пристигнали полицейски служители, които задържали предполагаемия извършител и го отвели в Районното управление в Монтана.

Пострадалата е на 41 години и е от село Дългоделци. Няма информация за състоянието ѝ след нападението. По случая е започнато досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие. Разпитан е и свидетел на случилото се.

Редактор: Цветина Петкова