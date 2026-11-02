В понеделник започна делото срещу мъжа, който през май се вряза с колата си в тълпа в германския град Лайпциг, убивайки двама души.

Подсъдимият, частично идентифициран като 34-годишния Джефри К., е обвинен в две убийства и 85 опита за убийство за нападението, при което колата се вряза в тълпа на оживена главна улица в историческия център на Лайпциг със скорост около 90 км/ч. 63-годишна жена и 77-годишен мъж загинаха, а няколко други бяха ранени.

Много свидетели „все още страдат от психологически проблеми“ в резултат на това, заяви пред съда старши прокурор Улрих Якоб. В месеца преди нападението обвиняемият е получавал лечение за психични проблеми, но съдебно разпореден преглед не е установил индикации за евентуална намалена вменяемост.

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Якоб каза, че Джефри К. е планирал нападението и „умишлено“ е избрал мястото на атаката, за да нарани колкото се може повече хора. Подсъдимият искал „да привлече общественото внимание“ и „смятал, че няма какво повече да губи“ след раздялата със съпругата си, каза Якоб.

Самият заподозрян следеше случващото се без видима емоция и говореше само за да потвърди личните си данни. Адвокатът му заяви, че нападението е „човешка трагедия с шокиращи размери“ и че клиентът му страда от „ситуация, която смята за безнадеждна“, предизвикана от спор за попечителство със съпругата му над сина им.

Очаква се процесът да продължи до юли 2027 г.

Най-смъртоносната подобна атака през последните години беше извършена срещу коледен базар в Магдебург през 2024 г., при която бяха убити шестима души и ранени над 300.

Редактор: Ивета Костадинова