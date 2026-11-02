Корабен контейнер изплува в района на Царево между къмпинг „Арапя“ и ваканционно селище „Оазис“, съдържанието му е обозначено като коледна украса. По случая е образувано досъдебно производство във Военната прокуратура в София.

Властите са обезопасили района и работят по установяване на произхода и състоянието на контейнера.

Има основания да се предполага, че контейнерът е част от товара на атакувания кораб Contship Jet, но това предстои да бъде установено в хода на образуваното досъдебно производство.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Втори контейнер е забелязан в района на Варвара преди минути, съобщи областният управител на Бургас Дико Диков. По негова информация става дума за цистерна, която се носи в морето.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Четири контейнера дрейфуват източно от Бургаския залив

Екип от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда взе проби от морската вода в района на местността Диньов гьол край Арапя, съобщи Зина Стойкова от РИОСВ-Бургас.

Видео: Цеца Алексова, NOVA

Все още не може да се посочи кога контейнерът ще бъде отворен и изведен от брега. Това ще зависи от хода на огледа и метеорологичните условия. При влошаване на времето работата вероятно ще бъде преустановена, каза още Дико Диков. Осигурена е и денонощна охрана в района, допълни областният управител.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Жителят на Царево Георги Русинов каза за NOVA, че е забелязал контейнера по обед и допълни, че не знае какво е съдържанието му. По думите му контейнерът е опасен за рибарите, които ще излязат вечерта, тъй като той няма да се вижда в тъмното.

Видео: Цеца Алексова, NOVA

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Вчера четири контейнера бяха забелязани да дрейфуват в Черно море източно от Бургаския залив.

На 28 октомври контейнеровоз беше ударен от три морски дрона в Черно море на около 21 морски мили югоизточно от Шабла и потъна около полунощ. Корабът беше натоварен с 421 контейнера, като част от тях – около 20, паднаха зад борда и дрейфуват в морето.