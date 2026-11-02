Снимка: iStock
-
Димитър Коцев: Обществената памет ни предпазва да не повтаряме грешките на миналото
-
Будителите на новото време: Хората, които променят съдби с образование, знание и доброта
-
В сърцето на София се крият домовете на будителите, разказа изследователят Виктор Топалов
-
Съвети от BRI4KA: Как да подготвим колата си за зимата и как да реагираме при аквапланинг?
-
Спомени от три епохи: 107-годишната Евдокия продължава да рецитира Ботев и Вазов
-
Спортни новини (01.11.2026 - обедна)
Кметове агитирали да не се гласува на първи тур, после искали активност
Над 500 сигнала за купуване на гласове и 11 задържани, отчетоха от МВР минути след края на изборния ден. По думите на главния секретар на ведомството комисар Любомир Николов кампанията е минала без масова търговия с вот. Нови схеми също не са установени.
Събраните от МВР данни сочат, че един глас е струвал между 40 и 60 евро. Арестите на кметовете на Сунгурларе и Белица са оказали влияние на вота, отчетоха от силовото министерство.
Демерджиев: Доказахме, че можем да провеждаме избори като в цивилизованите европейски държави
„Най-изявените схеми този път бяха от страна на някои определени кметове, които упражниха изключителна активност в стремежа си да се докажат, че все още са силни и могат да влияят по някакъв начин на изборните резултати“, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
По думите му е имало значителна динамика между двата тура. „Първите указания в Кърджали бяха да не се гласува. Сега очевидно се опитаха да активират вот по определен начин и съвсем очевидно, че не се получи“, посочи вътрешният министър.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цвета Лазаркова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни