Над 500 сигнала за купуване на гласове и 11 задържани, отчетоха от МВР минути след края на изборния ден. По думите на главния секретар на ведомството комисар Любомир Николов кампанията е минала без масова търговия с вот. Нови схеми също не са установени.

Събраните от МВР данни сочат, че един глас е струвал между 40 и 60 евро. Арестите на кметовете на Сунгурларе и Белица са оказали влияние на вота, отчетоха от силовото министерство.

Демерджиев: Доказахме, че можем да провеждаме избори като в цивилизованите европейски държави

„Най-изявените схеми този път бяха от страна на някои определени кметове, които упражниха изключителна активност в стремежа си да се докажат, че все още са силни и могат да влияят по някакъв начин на изборните резултати“, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По думите му е имало значителна динамика между двата тура. „Първите указания в Кърджали бяха да не се гласува. Сега очевидно се опитаха да активират вот по определен начин и съвсем очевидно, че не се получи“, посочи вътрешният министър.

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Редактор: Цвета Лазаркова