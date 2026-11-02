Българската агенция по безопасност на храните спря пратка ябълки от Република Северна Македония с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Тя е с общо количество 19 350 кг и ще бъде върната на страната - изпращач.

Агенцията продължава засиления контрол, за да не допуска до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност. При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на телефон: 0700 12 299.

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Редактор: Дарина Методиева