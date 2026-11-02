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Според него президентът може да бъде посредник между властите, но и коректив на решенията на правителството
Натрупаният опит на Илияна Йотова като вицепрезидент е в нейна полза. Това заяви конституционалистът проф. Пламен Киров в предаването „Пресечна точка“.
„Плюсовете са повече от минусите, защото политическата рутина има голямо значение. Това предпазва от крайности и грешки при взимане на решения“, обясни конституционалистът. Според него президентът може да бъде посредник между властите, но и коректив на решенията на правителството и парламентарното мнозинство.
„Може да бъде медиатор, може да бъде контрапункт на определени решения на правителството, на парламентарни мнозинства и така нататък. И не бива да се драматизира с това, че „всичките яйца са в една кошница“, коментира конституционалистът.
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По думите му изборът на нов държавен глава сам по себе си не води до промяна в начина, по който функционира президентската институция. Правомощията остават същите, но начинът, по който се упражняват, зависи от личността на президента.
Проф. Киров коментира и ролята на президента като върховен главнокомандващ на въоръжените сили. Той подчерта, че тази функция не означава пряко ръководене на военни операции. „Позицията на президента не е да отиде да ръководи оперативни военни действия. За тази работа си има професионалисти. Тук става въпрос за политическо ръководство“, посочи той.
Киров обърна внимание и на кадровите правомощия на държавния глава. По думите му при назначаването на висшия команден състав президентът не действа самостоятелно, а правомощията му са споделени с правителството.
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Конституционалистът припомни и мястото на президентската институция в системата на държавното управление. Президентът не е част от законодателната, изпълнителната или съдебната власт, но има правомощия, които засягат и трите. Според него при нормално взаимодействие между институциите ролята на държавния глава е свързана основно с поддържането на баланса.
„Когато трите власти си взаимодействат нормално, президентските правомощия не са чак толкова силни. По-скоро са церемониални от гледна точка на поддържане на баланс. Но когато има конфликт, те нарастват, за да се преодолее той“, заяви проф. Пламен Киров.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Габриела Павлова
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