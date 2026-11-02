Кражби на общо девет километра кабели от мрежата на уличното осветление на Атина предизвикват мащабни прекъсвания, включително и по някои централни улици и площади, предава кореспондентът на БТА в града Иван Лазаров. Нанесените щети възлизат на стотици хиляди евро, съобщи кметът на гръцката столица Харис Дукас.

В писмо, адресирано до министъра на защитата на гражданите Михалис Хрисохоидис и публикувано днес на сайта на Община Атина, Дукас предупреждава за зачестили кражби на мед – тръби и кабели, като подчертава, че само за последната една година общината е подала 70 сигнала за подобни посегателства над инфраструктурата.

Атинският кмет обръща внимание на случая от 25 септември т.г., когато в историческия квартал „Плака“ експлозия разруши сграда и отне живота на шестима души. Гръцки медии съобщиха, че полицията е задържала трима души, за които разследващите имат информация, че са извършили кражба на медни тръби, с което са предизвикали изтичане на газ и последвалия инцидент. Според него случаят е извел на преден план проблема с кражбите на мед в гръцката столица.

Българи сред задържаните за кражба на медни кабели за 1 млн. евро в Гърция

„Безконтролната дейност на престъпните групи трябва незабавно да бъде пресечена. Не може улиците на Атина да остават в тъмнина, с всички произтичащи от това проблеми за сигурността на гражданите“, заявява Дукас в публикуваното писмо.

Кметът подчертава, че разходите за възстановяване на щетите натоварват бюджета на общината и предлага организирането на съвместни патрули на националната и общинската полиция с цел ограничаване на такъв тип престъпления.

Редактор: Цвета Лазаркова