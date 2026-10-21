Гръцките власти разбиха организирана престъпна група, заподозряна в кражбата на 25 километра медни кабели на стойност около 1 милион евро. При полицейската операция са арестувани 13 души, сред които има и български граждани.

Сред задържаните има още граждани на Албания, Гърция и Бангладеш. Разследването продължава, като полицията издирва още шестима предполагаеми участници в престъпната схема, предава CNN Greece.

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Според събраните до момента данни групата е действала в района на Атина, като е извършвала кражбите от съоръжения, собственост на френска компания.

Разследващите смятат, че престъпленията са извършвани предимно през нощта в периода март – април тази година. Общата дължина на откраднатите медни кабели достига 25 километра, а нанесените материални щети се оценяват на приблизително 1 милион евро. Гръцката полиция продължава действията по установяване и задържане на останалите издирвани лица.

Редактор: Цветина Петкова