Гръцката полиция разби престъпна група за трафик на хора, натрупала печалба в размер на около пет милиона евро, съобщи гръцката телевизия "Антена". Полицейската акция е водена от служители на реда в главния град на остров Крит - Ираклион. Операцията е проведена в различни области на страната.

Престъпната група е заподозряна в трудова експлоатация и улесняване на влизането и придвижването на граждани от трети държави на територията на Гърция. По случая са задържани са 21 души.

Според полицейското разследване групата действала поне от 2023 г., като още през 2021 г. в Ираклион е открита компания, чиято официална дейност била предоставяне на консултантски и посреднически услуги. Фирмата била парван за извършваните от престъпната организация незаконни дейности. Схемата включвала изграждането на мрежа от сътрудници в Гърция и чужбина, основно чрез консулствата на страната в Исламабад (Пакистан), Доха (Катар) и Абу Даби (Обединените арабски емирства). Чрез посредниците организацията системно вкарвала в Гърция чуждестранни граждани с уверенията, че ще им осигури работа и законен престой. За да се осигурят визи за чужденците, са използвани фиктивни работодатели и фалшиви трудови договори. При пристигане на чуждестранните граждани са отнемани паспортите им, за да се наложи контрол над движението им и да се създаде зависимост към престъпната мрежа. Хората били поставяни във финансова зависимост, като били принуждавани да работят и да плащат на организацията.

При извършени от полицията обиски по случая са открити оръжия, патрони, телефони, както и документи за самоличност на чуждестрани граждани.

Редактор: Дарина Методиева