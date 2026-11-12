Бордът на директорите на Nvidia подготвя отстраняването на съоснователя и главен изпълнителен директор Дженсън Хуанг, съобщи „Уолстрийт джърнъл“. Ръководителят на технологичния гигант е изправен пред нарастващ брой скандали, сред които и разкрития за няколко извънбрачни връзки.

Според изданието, което цитира запознати с въпроса източници, бордът на компанията е планирал да се събере още в сряда, за да реши бъдещето на Хуанг.

В сряда „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че Хуанг е имал и втора извънбрачна връзка със своя подчинена. Изданието твърди, че разполага с видеозапис, на който 63-годишният ръководител проявява близост към Кимбърли Пауъл, вицепрезидент на Nvidia по въпросите на здравеопазването. Информацията за втората връзка идва, след като Хуанг призна за отношенията си с Алис Хуанг, висш ръководител в базираната в Сингапур компания за центрове за данни Megaspeed.

Според съобщения американското разузнаване е разпространило меморандум през пролетта, в който се твърди, че Алис Хуанг е агент на китайското Министерство на държавната сигурност.

В обръщение към служителите на Nvidia през уикенда Хуанг призна, че е имал връзка с Алис Хуанг, с която няма роднинска връзка. „Бях неверен на съпругата си“, написа той.

Акционери на Nvidia заведоха колективен иск срещу Хуанг и производителя на чипове с изкуствен интелект, като ги обвиняват, че не са разкрили пред инвеститорите информация за връзката. Акциите на Nvidia поевтиняха рязко през последните дни, след като Хуанг призна за извънбрачната връзка.