След президентските избори предстои да стане ясно кой ще поеме ролята на основен опонент на управляващите. Според социолозите Евелина Славкова от агенция „Тренд” и Първан Симеонов от „Мяра” голямата битка вече не е само за изборното първенство, а и за това кой ще успее да се утвърди като водеща опозиционна сила. Коментарите си те направиха в ефира на „Интервюто на Новините на NOVA”.

По думите на Славкова „Продължаваме Промяната” и „Демократична България” ще се опитат да доминират в публичния разговор и да заемат позицията на основен опонент на управляващите.

Първан Симеонов също отбеляза, че изборните резултати показват пренареждане на политическите сили. По думите му ГЕРБ не се утвърждава като втора политическа сила, а тази позиция се оспорва от ПП и ДБ. „Предстои да видим кой ще вее опозиционното знаме – дали ще го прави на площада, дали ще има протести заради бюджета”, коментира Симеонов.

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Социологът анализира и представянето на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев. Според него двамата са получили добра основа за бъдещо политическо развитие. Симеонов посочи, че Андрей Гюров се е справил много добре, а Георги Кандев също се радва на високо обществено одобрение. По думите му досегашната роля на подобни политически проекти е била първо да съберат подкрепа, а след това да надграждат постигнатото. „Тези хора имат база за нещо ново и добро”, смята социологът.

Според Славкова вниманието на политическите сили сега ще бъде насочено към държавния бюджет. Предстои да стане ясно какви действия ще предприеме „Прогресивна България” и как те ще се отразят на политическата обстановка.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Дарина Методиева